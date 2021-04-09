Москва, , 13:23 — REGNUM Ни одно мировое государство не останется в стороне в случае, если Украина захочет повторить в Донбассе сценарий, похожий на трагедию в Сребренице. Об этом журналистам заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«В случае начала боевых действий и в случае потенциального повторения там человеческой катастрофы, похожей на Сребреницу, о чем уже говорил, кстати, президент [РФ Владимир] Путин, ни одна страна мира не останется в стороне», — сказал Песков.

По его словам, все государства, «включая Россию», примут меры, чтобы подобных трагедий больше не случалось.

Песков подчеркнул, что динамика развития ситуации в Донбассе и динамика поведения руководства Украины «в целом создает опасность возобновления полномасштабных боевых действий».

Пресс-секретарь российского лидера объяснил сравнение ситуации в Донбассе с югославским сценарием 90-х годов: «[Мы делаем такое сравнение] на основании неконтролируемых действий различных подразделений вооруженных сил Украины, на основании доминирования националистических настроений, на основании разжигания абсолютной ненависти к населению самопровозглашенных республик, что потенциально чревато повторением таких действий, о которых мы с вами говорили».