Джакарта, 9 апреля 2021, 12:49 — REGNUM Целых 1400 индонезийских военных были задействованы для оказания помощи в усилиях по смягчению последствий тропического циклона «Сероя» в провинции Восточная Нуса-Тенгара, сообщает Antara.
Военные помогают справиться с последствиями стихийных бедствий, в частности, очистить подъездные дороги, ремонтировать дома, поврежденные сильным ветром
В городе Купанг военные начали уборку упавших деревьев и строительных материалов.
Как сообщало ИА REGNUM, посольство России в Индонезии предупредило российских граждан об опасности тропического циклона «Сероя».
Читайте ранее в этом сюжете: Посольство РФ в Индонезии предупредило об опасности циклона «Сероя»