Кызыл, 9 апреля, 2021, 11:21 — ИА Регнум. Бывший глава Тувы Шолбан Кара-оол не собирается уходить на пенсию. Об этом он заявил сегодня, 9 апреля, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Gov.tuva.ru Шолбан Кара-оол

«Слава богу возраст достаточный, чтобы ещё дальше двигаться, работать», — отметил он.

При этом он добавил, что в его представлении должности выше главы республики для него нет.

Кара-оол также попросил оценить то, что он ушёл в отставку по собственному желанию. Это было сделано, по его словам, чтобы сохранить темпы развития республики, объединить и консолидировать общество.

Как сообщало ИА REGNUM, его заявление об отставке президент страны Владимир Путин подписал 7 апреля. Временно исполняющим обязанности главы региона назначен бывший мэр Кызыла Владислав Ховалыг.

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