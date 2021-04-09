Кызыл, , 08:39 — REGNUM 9 апреля в Туву прибудет полпред президента России в Сибирском федеральном округе Сергей Меняйло. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе регионального правительства, он представит назначенного 7 апреля временно исполняющего обязанности главы республики Владислава Ховалыга.

«Сергей Иванович прилетит. Проведем консолидирующие совещания с общественностью, с депутатами, с членами правительства. Я буду передавать как можно быстрее дела, чтобы руководитель мог с полной, что называется, отдачи уже начать двигаться, работать», — рассказал бывший глава региона Шолбан Кара-оол.

Напомним, заявление об отставке Кара-оола по собственному желанию было подписано президентом Владимиром Путиным 7 апреля. Для местных жителей смена руководства оказалась неожиданной, а для некоторых — шокирующей.

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