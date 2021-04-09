Тель-Авив, Израиль, , 11:25 — REGNUM Филателистическая служба почты Израиля представит 12 апреля специальную марку, посвящённую 60-летию полета Юрия Гагарина в космос. Об этом сообщила 9 апреля директор Центра космоса, науки и культуры «Планетания» в Нетании Шели Гринберг.

В «Планетании» в День космонавтики состоится не только презентация марки. Там откроют экспозицию о начале эры пилотируемых космических полетов. С её подготовкой центру помогло российское посольство, отметила она.

«Важность первого полета человека в космос невозможно переоценить, это историческое событие для всего человечества», — подчеркнула Гринберг в беседе с ТАСС.

12 апреля 1961 года ракета-носитель «Восток» вывела на орбиту корабль «Восток-1» с советским космонавтом Юрием Гагариным на борту. Гагарин первым из людей побывал в космосе. Его корабль совершил один оборот вокруг Земли и приземлился в Саратовской области.

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