Пекин, , 11:17 — REGNUM Власти Китая готовят ответные меры для защиты своих производителей и поставщиков суперкомпьютеров, против которых Вашингтон ранее ввел ограничительные меры. Об этом 9 апреля рассказал на брифинге официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь.

«Китай предпримет необходимые ответные меры на подобные действия США, мы намерены твердо защищать законные интересы наших предприятий», — сказал он.

При этом официальный представитель китайского МИД отметил, что США хотят любой ценой «обеспечить себе монополию» на международном рынке высоких технологий для сохранения «американской гегемонии в мире».

«Для этого США злоупотребляют понятием государственной безопасности, оказывая давление на китайские высокотехнологичные предприятия. Мы решительно против таких мер», — заключил Лицзянь.

Отметим, 8 апреля министерство торговли США объявило, что вносит в черный список семь технологических предприятий Китая за то, что, как считает Вашингтон, они якобы причастны к созданию суперкомпьютеров, которые Пекин использует в военных целях.