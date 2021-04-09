Лос-Анджелес, США, , 10:44 — REGNUM Компания Respawn Entertainment анонсировала новое временное событие для игры Apex Legends под названием «Военные игры». Его трейлер был опубликован 8 апреля на официальном YouTube-канале проекта.

В рамках ивента геймеров ожидают пять новых игровых режимов и множество уникальных косметических предметов. «Военные игры» продлятся с 13 по 27 апреля 2021 года.

ИА REGNUM напоминает, что Apex Legends — это популярная многопользовательская игра в жанре «Королевская битва». Её релиз состоялся в 2019 году.

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