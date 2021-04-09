Екатеринбург, , 10:43 — REGNUM В Екатеринбурге эксперты обсудили вопросы реализации законодательства о комплексном развитии территорий. Соответствующий закон в марте приняло Законодательное собрание Свердловской области и подписал губернатор Евгений Куйвашев.

Напомним, федеральный закон о комплексном развитии территорий предполагает расселение физически устаревшего жилого фонда и обновление городской застройки с привлечением частных инвестиций. Он был принят в конце 2020 года. Ранее эксперты подчеркивали, что собственники жилых объектов, которые планируется включить в комплексное развитие территорий, будут принимать непосредственное участие в утверждении данного решения.

В ходе обсуждения в Екатеринбурге вопросов реализации законодательства директор Уральского института регионального законодательства Николай Воронин отметил, что реновации в Свердловской области не было, нет и не будет.

«Без федерального закона мы не можем решать вопросы, связанные с регулированием прав граждан. Действие закона о реновации ограничивается Москвой. Ни в одном другом субъекте о реновации не может идти речь, потому что нет федерального закона. Любое упоминание реновации в таком контексте — введение граждан в заблуждении. Прошу вас обратить на это внимание», — сказал спикер.

Отметим, тема комплексного развития территорий остаётся в Свердловской области одной из обсуждаемых. А в конце марта об этом шла речь на заседании совета при полномочном представителе президента Российской Федерации в Уральском федеральном округе Владимире Якушеве. Участники совещания пришли к выводу, что приоритетами закона о комплексном развитии территорий (КРТ) и следующих за ним нормативных актов являются улучшение жилищных условий уральцев и дополнительная защита интересов переселяемых людей, конституционных прав граждан на жилище. Исполняющий обязанности губернатора Свердловской области Александр Высокинский тогда отмечал, что федеральный закон, принятый в декабре, усовершенствовал предусмотренный ранее порядок развития застроенных территорий.

«Это многовекторный документ, который позволит ускорить расселение устаревшего жилого фонда, изменить лицо наших городов, создать комфортную среду для проживания людей и привлечь инвесторов», — подчеркнул Высокинский.

Он также добавил, что в Свердловской области идёт активная подготовка к внедрению нового механизма комплексного развития территорий. Этот вопрос находится на личном контроле губернатора Евгения Куйвашева.

«Сегодня мы занимаемся формированием правовой основы, необходимой для использования нового механизма. При этом мы внимательно следим за соблюдением жилищных прав уральцев», — сказал Александр Высокинский.