Париж, , 10:19 — REGNUM Переговоры Неймара с футбольным клубом «Пари Сен-Жермен» (Франция) о продлении контракта приостановлены из-за возможного возвращения игрока в «Барселону» (Испания). Об этом 9 апреля передает Mundo Deportivo.

Ранее Неймар был близок к продлению контракта с «ПСЖ». Действующее соглашение бразильца с парижанами истекает в конце сезона — 2021/22.

«Барселона» не исключает обращения к «ПСЖ» по возможному трансферу. Игроки клуба выступают за возращение Неймара, предпочитая его кандидатуру возможным новичкам клуба — Мемфиса Депая и Джорджиньо Вейналдума.

В этом сезоне бразильский форвард забил 13 голов в 21 матче за «ПСЖ».