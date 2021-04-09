Ростов-на-Дону, , 10:17 — REGNUM Муниципальная транспортная компания «Ростовпассажиртранс» предложил поднять тариф на проезд в общественном транспорте Ростова-на-Дону. Это связано с ростом цен на топливо, увеличением коммунальных расходов и налоговых платежей. Однако поддержки у депутатов инициатива не нашла.

«Не надо поднимать тарифы для населения. Надо сокращать выпадающие доходы транспортников другим путём», — считает председатель профильной комиссии городской думы Магомед Дарсигов.

Что касается выдачи федеральным и региональным льготникам транспортных карт вместо бумажных удостоверений, то обращения по данному вопросу в министерство транспорта Ростовской области пока безрезультатны.

ИА REGNUM напоминает, что последнее повышение стоимости проезда в общественном транспорте Ростова-на-Дону произошло в августе 2019 года. Так, наличными пассажир оплачивает 26 рублей, банковской или транспортной картами — 23 рубля.

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