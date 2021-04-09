Кызыл, 9 апреля, 2021, 10:01 — ИА Регнум. В Туве по ситуации на 7 апреля от COVID-19 вакцинировано более 18,6 тыс. местных жителей. Полный курс вакцинации прошли почти 11 тыс. человек, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе министерства здравоохранения республики.

Rtyva.ru Вакцинация от коронавируса. Тува

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Отмечается, что темпы вакцинации удалось нарастить после поступления крупной партии вакцин «Спутник V» в объеме 7,8 тыс. доз. При этом пока в приоритетном порядке прививают пожилых граждан старше 60 лет.

«С начала прививочной кампании против новой коронавирусной инфекции вакцинировано 4535 человек пожилого возраста, полный курс вакцинации прошли 2540 человек», — отметили в минздраве.

Добавим, что увеличению темпов вакцинации способствовало открытие новых пунктов в объектах торговли. Так, жители Кызыла могут сделать прививки в торговом доме «5 звезд» и в магазине «Краски».