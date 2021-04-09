Калуга, 9 апреля, 2021, 09:57 — ИА Регнум. На рынке нефтепродуктов Калужской области с 31 марта по 7 апреля оптовые цены увеличились на бензин на 0,2%, на дизельное топливо — на 1,5%. Розничные цены увеличились на бензин и дизельное топливо в среднем на 0,38%. Об этом 9 апреля сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на министерство конкурентной политики региона.

Кульчицкий Александр ИА Красная Весна АЗС

Следите за развитием событий в трансляции: ««Дорожает всё!» — на что ещё поднялись цены в России — все новости»

В рейтинге минимальных розничных цен на нефтепродукты среди субъектов ЦФО Калужская область (по состоянию на 29 марта) занимала7-е место по бензину автомобильному (46,38 руб./л) и 2-е место по дизельному топливу (46,85 руб./л).

Как сообщало ИА REGNUM со ссылкой на Росстат, с начало апреля рост цен на бензин наблюдался в 67 центрах субъектов Федерации. Средняя стоимость литра бензина марки Аи-92 составила 44,89 рубля (+13 копеек за неделю), марки Аи-95 — 48,38 рубля (+3 копейки), марки Аи-98 — 55,11 рубля (+16 копеек).