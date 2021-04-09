Калуга, 9 апреля, 2021, 10:00 — ИА Регнум. Прокурор Калужской области Константин Жиляков провёл в Боровском районе личный приём жителей деревни Аграфенино, пострадавших от паводка, сообщили 9 апреля корреспонденту ИА REGNUM в надзорном органе.

Prokuror-kaluga.ru На встрече с жителями деревни Аграфенино.

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На месте разлива местной реки Исьма, прокурор выяснил волнующие людей проблемы. Были приняты обращения жителей по вопросам благоустройства населённого пункта и обеспечения его инженерной инфраструктурой. По результатам проверок будут приняты меры прокурорского реагирования. Работники прокуратуры намеренны, встретится с жителями каждого населённого пункта, попавшего в зону затопления.

Как сообщало ИА REGNUM, в Калужской области в результате паводка был подтоплен наплавной мост через реку Исьму. Отрезанными оказалась деревня Аграфенино Боровского района и два садовых товарищества. Связь была налажена только с помощью лодочной переправы, которая будет действовать, пока вода не спадёт.