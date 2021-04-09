Бишкек, , 08:21 — REGNUM Более 180 международных наблюдателей будут следить за голосованием на референдуме о внесении изменений в конституцию Киргизии. Об этом 9 апреля заявили в центральной избирательной комиссии республики по проведению выборов и референдумов, сообщили в ТАСС.

В ЦИК отметили, что наблюдатели прибудут из 31 страны, в том числе из России, Азербайджана, Белоруссии, Великобритании, Казахстана, Македонии, Молдавии, Украины.

Аккредитацию получили представители Шанхайской организации сотрудничества, Организации Договора о коллективной безопасности, Содружества Независимых Государств, Фонда Ханса Зайделя и представительства стран ЕС в Киргизии.

Напомним, 11 апреля в Киргизии пройдут местные выборы и референдум о внесении поправок в конституцию, которые усиливают полномочия президента республики.

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