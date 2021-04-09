Москва, , 07:41 — REGNUM Дефицит воды угрожает Крыму из-за недостатка влаги на полуострове, заявил 9 апреля замдиректора Института физики атмосферы имени Обухова РАН, климатолог Владимир Семенов.

По его словам, виной этому является движение азовского антициклона.

«То есть, интенсивность антициклона усиливается, а антициклон — это нисходящие потоки прохладного сухого воздуха, который осушает регион», — сказал эксперт, слова которого цитирует «Лента.ру».

Семенов подчеркнул, что указанный процесс не приведет к масштабной засухе, но значительно ухудшит непростую ситуацию с водоснабжением на полуострове.

«Полностью Крым, конечно, не иссохнет. Осадки будут, но они снизятся на 10−15 процентов. Хотя это, разумеется, существенно для региона. Условия дефицита влаги будут продолжаться, и нужно с этим что-то делать», — подчеркнул климатолог.

Вместе с тем он добавил, что в Крыму возможны также и редкие, но интенсивные проливные дожди.

Как сообщало ИА REGNUM, 22 марта доцент Агротехнологической академии Крымского федерального университета, климатолог Владимир Рябов заявил, что водохранилища на территории Крыма могут пополниться, если в ближайшее время на полуострове выпадут осадки в пределах месячной нормы.

2 апреля Крымский гидрометеоцентр сообщил, что объем водохранилищ Крыма увеличился за месяц на 13 млн кубометров и превысил 61 млн кубометров.

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