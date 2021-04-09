Вашингтон, , 08:06 — REGNUM Администрация социальной сети Twitter не намерена открывать доступ к записям заблокированного аккаунта экс-президента США Дональда Трампа. Об этом 8 апреля сообщает телекомпания CBS.

«Учитывая, что мы заблокировали @realDonaldTrump, записи данного аккаунта не будут отображаться в Twitter, как это было раньше и как сейчас администрация отображает содержимое архивированных аккаунтов», — приводит телекомпания слова представителя Twitter.

Напомним, администрация Twitter «за призывы к насилию» заблокировала аккаунт Трампа в своей социальной сети в январе, ещё когда он являлся действующим президентом США.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, все сообщения в Twitter экс-президента США Дональда Трампа, включая ранее удалённые, будут представлены в открытом доступе на ресурсах Национального управления архивов и документации США.

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