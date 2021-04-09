Москва, 9 апреля, 2021, 07:40 — ИА Регнум. Арбитраж Москвы 26 апреля 2021 года рассмотрит иск Роскосмоса к министерству экологии, природопользования и лесного хозяйства Якутии. Госкорпорация пытается оспорить привлечение к административной ответственности, передаёт ИА REGNUM.

Иван Шилов ИА REGNUM Суд

Иск госкорпорации поступил в суд в конце марта 2021 года. В деле он требует признания «незаконным постановления о привлечении к административной ответственности по ч. 2 ст. 8.6 КоАП РФ». Детали дела не известны, но в данной статье речь идёт об уничтожении плодородного слоя почвы и порче земель. Санкции по этой статье предполагают как штраф от 40 до 80 тыс. рублей, так административное приостановление деятельности на срок до 90 суток.

Помимо этого, в рамках другого спора госкорпорация требует признания недействительным предписания того же министерства, вынесенного 12 марта 2021 года, но детали пока не сообщаются. Заседание назначено на 29 апреля 2021 года.

Напомним, Роскосмос создан в августе 2015 года для комплексной реформы ракетно-космической отрасли РФ.