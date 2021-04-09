София, , 07:11 — REGNUM Центральная избирательная комиссия (ЦИК) Болгарии 9 апреля объявила официальные результаты голосования на прошедших в стране 4 апреля выборах в Народное собрание (парламент) страны. Победила с результатом 26,18% голосов правящая партия «Граждане за европейское развитие Болгарии» (ГЕРБ), получившая 75 депутатских мандатов.

Всего в новый парламент Болгарии вошли представители шести партий. Второе место с результатом 17,66% голосов получила партия «Есть такой народ» (51 мандата). На третьем месте с 15,01% голосов — главная оппозиционная Болгарская социалистическая партия (43 мандата).

Отмечается, что в выборах приняли участие 6,789 млн избирателей (50,51% от списочного состава). В Народное собрание Болгарии входят 240 депутатов.

Как сообщало ИА REGNUM, премьер-министр Болгарии Бойко Борисов принял решение об отказе от депутатского места в 45-м Народном собрании (парламенте) страны.

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