Ростов-на-Дону, , 06:10 — REGNUM Ростовский парк общественного транспорта пополнили несколько десятков троллейбусов и автобусов, ранее курсирующие по московским маршрутам. Об этом сообщил директор департамента транспорта Ростова-на-Дону Христофор Ермашов.

Ранее приобретённые 15 троллейбусов марки «Горожанин» уже курсируют по городским маршрутам. Ещё пять единиц примут в эксплуатацию после устранения поставщиком выявленных незначительных дефектов. Наряду с этим в Ростов-на-Дону из Москвы поступили 60 троллейбусов и 30 автобусов марки ЛиАЗ. В перспективе — получение 24 трамвайных вагонов из российской столицы.

В 2020 году городу удалось обновить подвижной состав на 20 автобусных маршрутах. Создать комфортные условия для пассажиров всего общественного транспорта в Ростове-на-Дону планируется к концу 2023 года.