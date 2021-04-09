Хабаровск, , 05:59 — REGNUM Власти Хабаровского края обсудили вопросы трудоустройства людей с ограниченными возможностями здоровья, а также цифровизацию социальных услуг, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе регионального правительства.

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В крае проживет более 65 тыс. людей с инвалидностью. Из них трудоспособного возраста — 25 тыс. Трудоустроены около шести тыс. человек.

В 2020 году центры занятости населения помогли устроиться на работу 283 инвалидам, в том числе на квотируемые места. 21 человек оформился как самозанятый.

По мнению зампредседателя правительства по социальным вопросам Евгения Никонова, помочь в трудоустройстве инвалидов могут дистанционные технологии.

Как сообщало ИА REGNUM, Томску необходим социальный кластер для особенных людей. С инициативой его создания выступила депутат гордумы Томска, заместитель председателя «Партии Роста», глава благотворительного фонда «Равенство возможностей» Елена Ульянова.