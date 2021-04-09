Донецк, , 04:24 — REGNUM Украинский президент Владимир Зеленский сделал нелепое заявление, назвав вступление Украины в НАТО единственным способом закончить войну в Донбассе. Об этом заявил 9 апреля глава Донецкой Народной Республики (ДНР) Денис Пушилин в интервью «Известиям».

"Заявление про НАТО — нелепое. Здесь желания только лично Зеленского, увы, мало», — объяснил он.

По словам Пушилина, важнее в этой ситуации было бы «спросить жителей Украины, которые, наверное, больше Зеленского понимают, какие риски несёт вступление в альянс».

Глава ДНР напомнил, что страны, желающие присоединиться к западному военно-политическому блоку, должны завершить все этнические, территориальные и иные конфликты, и Украина пока далека от этого.

Напомним, 7 апреля Владимир Зеленский провёл телефонные переговоры с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом, после чего заявил, что «НАТО — это единственный путь к окончанию войны в Донбассе».

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