Берлин, , 03:47 — REGNUM Деятельность США против газопровода «Северный поток — 2» вновь демонстрирует агрессивную стратегию новой американской администрации в отношении стран-конкурентов. Об этом 8 апреля заявил член комитета бундестага по международной политике Вальдемар Гердт.

Депутат назвал «командой войны» новый состав Белого дома. Он также отметил, что такая позиция вредит интересам самих США и их бизнес-сообществу.

«Все это в очередной раз обнажает политическую стратегию США под руководством новой команды Байдена — «команды войны» по отношению к конкурирующим экономическим проектам Европы. Это противоречит и собственным интересам США, как страны, и американского бизнеса», — полагает парламентарий, слова которого приводит РИА Новости.

Гердт напомнил, что новым спецпосланником Вашингтона на переговорах по отмене строительства газопровода может стать Амос Хохштейн, который, по словам депутата, «причастен к украинской компании «Нафтогаз». Он считает, что это назначение может подтолкнуть США к планам об «уничтожении конкурента с помощью политических, а возможно, и военных мероприятий».

Парламентарий призвал ответить на воинственную политику Вашингтона через объединение консервативно-патриотических сил.

«Пора бы всем консервативно-патриотическим силам объединиться и указать на свое место этой оголтелой политико-военной клике капиталистов американского типа, которые защищают интересы исключительно концернов и мультиглобальных объединений, а не государства и народа», — добавил Гердт.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее издание Politico распространило информацию о том, что власти США подготовили два пакета новых санкций против «Северного потока — 2». По сведениям журналистов, новые ограничения могут коснуться оператора газопровода, швейцарскую компанию Nord Stream 2 AG, а также ее главу Матиаса Варнига.

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