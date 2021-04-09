Кингстаун, , 03:39 — REGNUM Власти Сент-Винсента и Гренадин приступили к эвакуации жителей нескольких районов этого островного государства, проживающих вблизи проснувшегося вулкана Суфриер. Об этом премьер-министр Ральф Гонсалвес 8 апреля сообщает на своей странице в социальной сети Twitter.

«Я издал приказ об эвакуации всех жителей, проживающих в КРАСНЫХ ЗОНАХ на северо-востоке и северо-западе острова. Всех жителей просят действовать соответствующим образом и незамедлительно, чтобы обеспечить свою безопасность и безопасность своих семей», — написал Гонсалвес.

Несколькими часами ранее глава государства сообщил, что в связи с возможной катастрофой из-за вулкана Суфриер, был задействован Национальный совет по чрезвычайным ситуациям. А жителям опасных районов необходимо готовиться к возможной эвакуации.

Сент-Винсент и Гренадины являются независимым островным государством, расположенном в Карибском море. На его территории проживает порядка 118 тысяч человек. Вулкан Суфриер расположен на севере самого крупного острова страны Сент-Винсента.

Как сообщало ИА REGNUM, агентство по ликвидации последствий стихийных бедствий Индонезии зафиксировало извержение вулкана Синабунг на Суматре.

Читайте ранее в этом сюжете: Вулкан Синабунг в Индонезии начал извергать горячие облака