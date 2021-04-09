Санья, Китай, , 03:15 — REGNUM Проект возведения искусственных морских рифов был запущен 8 апреля в тропическом городе Санья на юге Китая, в попытке восстановить морскую экологию популярного туристического направления, сообщает агентство Синьхуа.

Проект был совместно организован Хайнаньским университетом и островом Учжичжоу близ города Санья, одним из лучших мест для дайвинга в Китае.

Начиная с апреля, ожидается, что на «морском ранчо» острова будет размещено 870 искусственных рифов общим объемом около 30 тыс. кубометров, сказал профессор Колледжа океанических наук Хайнаньского университета Ван Айминь, на церемонии запуска проекта.

Искусственные рифы используются во всем мире для улучшения экологии океана, создавая дополнительные среды обитания для местных водных организмов и рыб. Команда Вана проектирует различные типы рифов, чтобы обеспечить их декоративные качества. Информационные технологии будут применены к системе сбора данных «морского ранчо».

По словам Вана, к концу 2020 года на «морском ранчо» острова Учжичжоу было размещено 1526 искусственных рифов, 21 корабельный риф и скопление вулканических пород.

«С помощью рифов мы восстановили морскую экосистему, и кораллы хорошо растут», — сказал вице-президент туристического курорта острова Учжичжоу Дин Фэн.

Согласно официальным данным, уровень охвата живыми кораллами «морского ранчо» острова Учжичжоу вырос с менее чем 15% в 2010 году до более чем 23% в 2021 году. За этот период численность рыбы в акватории моря увеличилась в два-три раза.