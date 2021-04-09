Париж, , 02:41 — REGNUM Президент Франции Эммануэль Макрон объявил 8 апреля об упразднении Национальной школы управления (ENA) и замене ее на «Институт государственной службы» (ISP). Об этом сообщает Le Parisien.

ENA, созданная в 1945 году Шарлем Де Голлем, является французским элитарным государственным учреждением в сфере высшего послевузовского образования и повышения квалификации. Выпускники этой школы пополняют ряды высших должностных лиц и важных политических деятелей Франции. Четыре президента Пятой республики, включая Эммануэля Макрона, и девять премьер-министров, включая Эдуара Филиппа и Жана Кастекса, вышли из ее стен.

11 февраля Макрон посетовал на фактическое отсутствие социального лифта в стране, который «работает хуже, чем 50 лет назад», потому что мобильность «очень низкая», и, говоря про элитарность данного учреждения, выразил свою заинтересованность в том, чтобы больше «ни один ребенок в нашей республике не сказал: это не для меня».

Макрон считает, что необходимо «примирить наших сограждан с государственной верхушкой с помощью общественных действий». Для преодоления неравенства в доступе к обучению государственной службе президент собирается создать новую школу — Институт государственной службы ISP. Планируется стимулировать поступление туда учащихся разного социального происхождения.

Эммануэль Макрон «Больше 25-летние дети не будут занимать высокие руководящие должности: выпускникам ISP сначала придется провести несколько лет на оперативных должностях, прежде чем они смогут перейти на руководящие должности».

Институт государственной службы, который будет отвечать за подготовку старших должностных лиц страны, начнет принимать учащихся на основании пересмотренного конкурса, в том числе с применением позитивной дискриминации для лиц, стоящих на нижних ступенях социальной лестницы.

В 2019 году на фоне протестов жёлтых жилетов Макрон пообещал упразднить ENA, считая это важным аспектом реформы высшей государственной службы. Ещё ранее он говорил, что проблема заключается не в ENA, «а в том, что в ENA учится мало детей крестьян или рабочих».