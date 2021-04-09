Макао, Китай, , 02:37 — REGNUM Согласно отчету, опубликованному Университетом Макао, экономика этого специального административного района Китая, по прогнозам, вырастет в 2021 году на 21,4%-33,5%, сообщает агентство Синьхуа.

Экспорт услуг, как ожидается, вырастет на 53,4%-82,1% в этом году, согласно макроэкономическому прогнозу для Макао на 2021 год, опубликованному Центром исследований Макао и Департаментом экономики Университета Макао.

Уровень безработицы, по прогнозам, снизится, в то время как государственные доходы с учетом возмещения из государственного резерва, составят от 59,3 млрд патак (около $7,4 млрд) до 73,9 млрд патак (около $9,2 млрд), говорится в докладе.

В 2020 году правительство Специального административного района Макао приняло строгие ограничения на поездки для защиты здоровья своих жителей во время пандемии COVID-19. В результате общее число посетителей, прибывших в Макао в 2020 году, упало на 85,0% и составило 5,9 млн человек. Экспорт услуг упал на 74,9%, а ВВП сократился на 56,3%.