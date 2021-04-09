Стокгольм, , 02:36 — REGNUM В случае формирования правого правительства после парламентских выборов в Швеции в сентябре 2022 года поддержка «Шведских демократов» дорого обойдется для «Умеренных», «Христианских демократов» и «Либералов». Об этом в своей авторской статье написала журналистка газеты Dagens Nyheter Сюсанне Нюстрём.

«Речь идет не просто о том, что у Христианских демократов, Умеренных и Либералов меняется отношение к Шведским демократам: от «никогда не будем сотрудничать или вести переговоры», как сказал Ульф Кристерссон (лидер партии «Умеренных» — прим. ИА REGNUM) до «безусловно возможно сотрудничать со Шведскими демократами». Но тут еще и высказалась Нямко Сабуни (лидер «Либералов» — прим. ИА REGNUM), которая заявила о том, что Шведские демократы смотрят на проблемы общества в таком же ключе, что и другие правые партии.

Позиция Шведских демократов тоже менялась, что происходило так же быстро, как и с другими партиями. В 2014 году Шведские демократы проголосовали за бюджет Умеренных со словами: «Устройте им трепку». Теперь Джимми Окессон (лидер «Шведских демократов» — прим. ИА REGNUM) в интервью газете Göteborgs-Posten говорит, что его партия хочет начать переговоры по ключевым вопросам до момента выборов, заключить письменное соглашение и готовиться к небывалому политическому влиянию.

«Конечно же, что Шведские демократы себя задешево не продадут», — написала Нюстрём.