Москва, , 23:50 — REGNUM Налоговая нагрузка на граждан в России является одной из самых низких в мире. Об этом заявили 8 апреля в пресс-служба Министерства финансов России.

«Налоговая нагрузка на граждан в России — одна из самых низких в мире, при этом она практически не меняется и остаётся на одном уровне уже многие годы», — отмечается в комментарии ведомства.

В Минфине отметили, что ставки НДФЛ в России составляют всего 13% и 15%, тогда как в других странах этот показатель достигает 35%. При этом подчёркнуто, что действующая с 2021 года ставка в 15% распространяется только на доходы выше пяти миллионов рублей в год и затрагивает незначительную часть населения страны.

В ведомстве также напомнили, что в России действует большое количество налоговых вычетов, направленных на социальную поддержку граждан.

«Кроме того, за последние годы удалось значительно снизить административные издержки налогоплательщиков благодаря развитию технологий и информационных сервисов налоговых органов. Упрощены и ускорены механизмы получения налоговых льгот и вычетов, уплаты налогов», — добавили в пресс-службе.

В Минфине заверили, что все эти изменения направлены на то, чтобы создать максимально комфортные условия для налогоплательщиков и не увеличивать налоговую нагрузку.

Как передавало ИА REGNUM, ранее сегодня ВЦИОМ обнародовал результаты опроса, согласно которым 36% граждан России считают чрезмерной налоговую нагрузку в стране.

Читайте ранее в этом сюжете: Больше трети граждан считают налоги в России чрезмерными