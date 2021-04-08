Милан, Италия, , 23:49 — REGNUM Итальянская студия Milestone S.r.l. выложила в сеть новый трейлер гоночного симулятора Hot Wheels Unleashed. Ролик был опубликован 8 апреля на YouTube-канале портала Gematsu.

Создатели игры планируют выпустить её в продажу 30 сентября 2021 года. В трейлере они показали кадры игрового процесса из пре-альфа версии Hot Wheels Unleashed.

Напомним, в основу игры ляжет известная франшиза Hot Wheels производителя игрушек Mattel. Игра была анонсирована в феврале 2021 года.

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