Санкт-Петербург, , 23:45 — REGNUM Нападающий петербургского СКА Василий Подколзин дал комментарий после победы в четвертом матче серии над ЦСКА. Встреча прошла в Санкт-Петербурге и завершилась со счетом 3:1 в пользу хозяев, счет в серии — 3:1, ЦСКА ведет.

«Совру, если скажу, что не думал, что это могу быть мой последний матч за СКА в Ледовом. Все старались отгонять от себя эти мысли. Надо было играть, что-то делать, чем-то их удивлять. Слава богу, что так сложилось.

Вышли одной командой, мало давления было на нас, поэтому играли более раскованно, в то же время максимально надежно. Слава богу, что победили, забили свои голы», — приводит слова 19-летнего форварда «Матч ТВ».