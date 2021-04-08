Вашингтон, , 23:27 — REGNUM Энтузиасты выпустили новую модификацию (мод) к популярной ролевой игре Fallout New Vegas. Об этом 8 апреля сообщает портал DSOGaming.

Фактически, модификация Fallout: Broken City представляет собой масштабное дополнение с вступительным роликом и новыми механиками, размер которого можно сравнить с Fallout Frontier и Fallout California.

Разработчики пообещали, что дополнение будет интересно как опытным поклонникам Fallout New Vegas, так и новичкам. Они выложили в сеть короткий анонсирующий тизер-трейлер.

Напомним, релиз Fallout New Vegas состоялся более 10 лет назад, 19 октября 2020 года. Разработкой игры занималась студия Obsidian Entertainment, которая в ноябре 2018 года стала подразделением Microsoft.

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