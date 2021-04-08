Каменск-Уральский, Свердловская область, 8 апреля 2021, 23:05 — REGNUM В Каменске-Уральском (Свердловская область) вандалы осквернили памятник Герою России Виктору Дубынину, а также мемориал героям Великой Отечественной войны и труженикам тыла. Об этом сообщил журналистам глава пресс-службы регионального главка МВД полковник Валерий Горелых.
Злоумышленники оставили на памятных объектах нецензурные надписи и безобразные рисунки. Коммунальные службы уже убрали «художества» вандалов.
«Сотрудники полиции Каменска-Уральского проводят проверку, отрабатывают версию на причастность склонных к подобного рода проступкам, в том числе наркозависимых и состоящих на учете в органах внутренних дел», — сообщил Горелых.
Чаще всего в качестве подозреваемых в таких инцидентах фигурируют несовершеннолетние, добавил полковник.
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