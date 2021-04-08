Нью-Йорк, США, , 22:50 — REGNUM Педро Паскаль может появиться в образе Дина Джарина в предстоящем сериале «Книга Бобы Фетта». Об этом 8 апреля сообщает портал Cinelinx со ссылкой на инсайдеров.

Источники издания сообщили, что съёмки шоу близятся к завершению. Они также рассказали, что зрители увидят героя Паскаля в одном из первых эпизодов сериала.

Напомним, премьера шоу «Книга Бобы Фетта» состоится на сайте Disney Plus в декабре 2021 года, главную роль в нём исполнит Темуэра Моррисон. Ожидается, что съёмки третьего сезона сериала «Мандалорец» начнутся в 2021 году.

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