Полинезия, , 22:47 — REGNUM Уже месяц во Французской Полинезии не фиксировали случаев смерти от COVID-19. Об этом 8 апреля сообщает Le Figaro со ссылкой на местный департамент здравоохранения.

Первая смерть от COVID-19 во Французской Полинезии произошла в сентябре 2020 года. За последующие полгода на островах вследствие заражения коронавирусом скончался 141 человек. В ноябре в заморском сообществе фиксировалось 989 случаев заражения на 100 тысяч жителей.

Но благодаря закрытию границ и карантину, введенному для путешественников, в январе эпидемия пошла на спад. За первые семь дней апреля заболеваемость снизилась до 9 случаев на 100 тысяч жителей. 7 апреля было выявлено только 3 случая заражения COVID-19 и только два пациента остаются в реанимации.

По словам президента Французской Полинезии Эдуара Фрича, границы Полинезии должна быть вновь открыта 1 мая.