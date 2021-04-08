Иерусалим, 8 апреля, 2021, 22:25 — ИА Регнум. Отношения с Международным уголовным судом (Гаага, Нидерланды) Израиль больше поддерживать не будет, говорится в опубликованном 8 апреля заявлении израильского премьер-министра Биньямина Нетаньяху.

Иван Шилов ИА REGNUM Суд на песке

Решение принято из-за объявления МУС о расследовании ситуации в Палестине. Однако Израиль не намерен оставлять без ответа решение суда о начале расследования.

Нетаньяху «Суд пытается расследовать действия Израиля по абсурдным делам. Нет никого более этичного, чем наши солдаты и командиры».

Израильский лидер добавил, что командование Израиля «борется с Ираном» — вот за это МУС и придирается, выдвигает обвинения. Всё это «лицемерие», добавил Нетаньяху.