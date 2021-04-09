Вашингтон, , 08:21 — REGNUM США могут сообщить о введении новых санкций в отношении России в течение следующей недели, заявила 8 апреля пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.

Журналисты поинтересовались, будут ли введены санкции против России до конца этой недели, на что Псаки дала отрицательный ответ, а вот на счет следующей недели утверждать не стала.

Она отметила, что для того, чтобы в полной мере ответить на действия России, США понадобятся еще недели.

Напомним, что накануне Bloomberg сообщило, что власти США могут ввести санкции против лиц, близких к высшему руководству России, и ведомств, якобы «связанных с вмешательством в выборы». Также изучается возможность высылки дипломатов — якобы сотрудников российской разведки.

«США готовятся к скорому объявлению ответных мер», — говорится в публикации.