Нью-Йорк, США, , 21:54 — REGNUM В Сирии сапёры из России обезвредили 105 тысяч взрывоопасных предметов, говорится в распространённом 8 апреля заявлении постпреда РФ при ООН Василия Небензи.

Напомнив, что в 2016—2017 гг. российские инженерные войска провели разминирование Алеппо, Дейр-Эз-Зора и Пальмиры, он сказал, что помощь в адрес Сирийской арабской армии продолжается.

Небензя «В целом российские военные специалисты обеспечили разминирование свыше шести с половиной тысяч гектар сирийской территории и более 17 тысяч объектов, обезвредили более 105 тысяч взрывоопасных предметов».

Российский дипломат добавил, что Россия также работает над мобилизацией международных усилий по устранению минной угрозы в Сирии. Помощь оказывают Службы ООН по вопросам разминирования и Женевский международный центр гуманитарного разминирования.

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