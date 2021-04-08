Нью-Йорк, США, 8 апреля, 2021, 21:54 — ИА Регнум. В Сирии сапёры из России обезвредили 105 тысяч взрывоопасных предметов, говорится в распространённом 8 апреля заявлении постпреда РФ при ООН Василия Небензи.

Commons.wikimedia.org Противопехотная мина

Напомнив, что в 2016—2017 гг. российские инженерные войска провели разминирование Алеппо, Дейр-эз-Зора и Пальмиры, он сказал, что помощь в адрес Сирийской арабской армии продолжается.

Небензя «В целом российские военные специалисты обеспечили разминирование свыше шести с половиной тысяч гектаров сирийской территории и более 17 тысяч объектов, обезвредили более 105 тысяч взрывоопасных предметов».

Российский дипломат добавил, что Россия также работает над мобилизацией международных усилий по устранению минной угрозы в Сирии. Помощь оказывают Службы ООН по вопросам разминирования и Женевский международный центр гуманитарного разминирования.