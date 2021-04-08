Бишкек, , 21:33 — REGNUM Подозреваемый в похищении и убийстве 27-летней Айзады Канатбековой был трижды осужден в России, в том числе — за особо тяжкие преступления. Об этом сообщили в ГУВД столицы Киргизии.

По имеющейся у правоохранительных органов информации, первый раз Замирбек Тенизбаев попал в российскую тюрьму по приговору Кировского районного суда города Омска в марте 2008 года — за кражу его приговорили к трем месяцам лишения свободы.

Затем Железнодорожный райсуд города Красноярска в ноябре 2009 года осудил Тенизбаева за грабеж и приговорил к двум годам тюремного заключения.

А в июле 2012 года Зеленоградский районный суд российской столицы признал его виновным в совершении разбойного нападения и в вымогательстве, приговорив к пяти годам и шести месяцам лишения свободы.

В 2017 году Замирбек Тенизбаев вышел на свободу и был депортирован в Киргизию, а с конца июля 2020 года ему закрыли въезд на территорию России.

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