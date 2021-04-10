Москва, 10 апреля, 2021, 10:55 — ИА Регнум. Геннадий Федорович Чехлов (1923−1996) начал войну фронтовым разведчиком еще в 1941 году. Во время выполнения одного из заданий был ранен, но сумел вернуться к своим. После выздоровления был направлен в учебный полк, где получил специальность стрелка-радиста.

Геннадий Федорович Чехлов

С 1943 года воевал старшим сержантом в 12-й гвардейской Шепетовской танковой бригаде в 5-й Гвардейской армии.

23 января 1945 года танк Чехлова с десантниками на броне вырвался вперед (оторвавшись на 30−35 км от основных сил) и внезапным ударом захватил мост через реку Пшемша, предотвратив его уничтожение немцами. Заняв круговую оборону, танкисты и десантники двое суток удерживали плацдарм. После ранения командира танка руководство боем принял Геннадий Федорович. Когда танк был подбит и загорелся, а все члены экипажа ранены, Чехлов, несмотря на контузию, продолжал бой. Как только ему удалось справиться с пожаром, сержант встал к орудию и уничтожил две противотанковые пушки с расчетами.

За два дня боя в кольце бойцы под командованием стрелка-радиста отбили свыше десяти атак, на поле боя остались два орудия, два бронетранспортера, два миномета, две зенитные установки, шесть станковых пулеметов и четыре автомашины немцев.

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 10 апреля 1945 года гвардии старшему сержанту было присвоено звание Героя Советского Союза с вручением медали Золотая Звезда (№ 4839).

После войны Геннадий Федорович вернулся в родной город Гусь-Хрустальный, работал слесарем-ремонтником на заводе «Стекловолокно». За подвиги на мирном поприще был награжден орденом Трудового Красного Знамени.