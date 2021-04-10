Москва, 10 апреля, 2021, 10:31 — ИА Регнум. Иван Васильевич Шабунин (1917−1978) воевал с июня 1941 года. Оборонял Мурманск, был дважды ранен и дважды награжден: медалью «За боевые заслуги» и орденом Славы 3-й степени.

Иван Васильевич Шабунин

15 октября 1944 года в ходе Петсамо-Киркинесской наступательной операции (7 октября — 1 ноября 1944 г), в боях за поселок Петсамо (ныне Печенга) в звании сержанта был командиром отделения 1-й стрелковой роты, 95-го стрелкового полка, 14-й стрелковой дивизии в 14-й армии. Во время десанта на берег Петсамского залива Иван Васильевич заменил выбывшего из строя командира взвода, лично организовав и возглавив оборону плацдарма. Ведя бой в окружении, взвод отразил три контратаки противника. В рукопашной схватке Шабунин застрелил офицера и уничтожил гранатой пять вражеских солдат. Всего красноармейцы истребили около сотни немцев, а тридцать захватили в плен.

Продолжая наступление, сержант одним из первых ворвался в Петсамо.

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 24 марта 1945 года Шабунину было присвоено звание Героя Советского Союза с вручением медали Золотая Звезда.

23 октября 1944 года сержант был тяжело ранен в районе норвежского Яр-фьорда и после ампутации конечностей демобилизован. Тем не менее Иван Васильевич продолжал плодотворно работать в московском Метрострое.