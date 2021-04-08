Россельхознадзор разрешил ряду британских компаний ввоз яиц и цыплят
Москва, 8 апреля, 2021, 20:48 — ИА Регнум. Ввоз инкубационных яиц и суточных цыплят в Россию разрешён Россельхознадзором с 28 предприятий Великобритании с 7 апреля 2021 г., сообщили 8 апреля в пресс-службе ведомства.
«Россельхознадзор с 7 апреля 2021 г. разрешил поставки в Россию инкубационного яйца и суточных цыплят с 28 предприятий Великобритании, — говорится в сообщении. — Сортировочный центр и фермы оптимально удалены от территорий страны, неблагополучных по гриппу птиц».
Отмечается, что разрешить ввоз стало возможным по результатам материалов британской стороны о мерах, предпринимаемых в Великобритании для предупреждения и ликвидации очагов заболевания. Российское ведомство также осталось удовлетворено данными о той системе контроля за недопущением распространения заболевания птиц, о которых сообщили из Лондона.
Напомним, с 27 ноября 2020 г. Россельхознадзор запретил поставки из Великобритании и Ирландии живой птицы и птицеводческой продукции, в том числе инкубационных яиц. Это было решено из-за ухудшения эпизоотической обстановки по гриппу птиц.
Позже, с 9 декабря 2020 г., Россельхознадзор возобновил сертификацию инкубационных яиц и суточных цыплят прародительских и родительских форм с пяти ферм и одного инкубатория Великобритании.