Лос-Анджелес, США, , 20:26 — REGNUM Проект десятого фильма ужасов «Пила» уже некоторое время находится на этапе производства. Об этом 8 апреля сообщил портал Bloody Disgusting.

Поклонники франшизы обратили особое внимание на то, что в объявлении на сайте Production Weekly режиссёр Джеймс Ван был указан как один из продюсеров картины.

Однако издание уверило читателей, что кинематографист не будет выступать в качестве активного участника проекта. Автор статьи напомнил, что Ван, как и Ли Уоннелл, продюсировал вообще все фильмы «Пила».

Напомним, 21 мая 2021 года состоится премьера картины «Пила: Спираль». Главную роль в этом фильме исполнит Крис Рок, в качестве режиссёра проекта выступает Даррен Линн Боусман.

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