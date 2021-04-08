Москва, 8 апреля, 2021, 20:24 — ИА Регнум. Минэкономразвития совместно с Корпорацией МСП подвели итоги всероссийского online-опроса предпринимателей, который показал наиболее востребованные цифровые услуги и сервисы для бизнеса. Опрос проведен в рамках создания единой цифровой экосистемы мер поддержки национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы», который курирует первый вице-премьер Андрей Белоусов.

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Опрос проводился с целью изучения потребностей предпринимателей в цифровых сервисах и их приоритизации. Все предложения будут учтены при формировании цифровой экосистемы МСП. В исследовании приняли участие 13,5 тысяч респондентов из всех регионов России. Почти треть участников исследования занята в сфере торговли, 8% занимаются строительным бизнесом, далее следуют представители логистической отрасли и IT-индустрии: 6% и 5% соответственно.

«При реализации Национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» мы хотим сделать взаимодействие предпринимателей с госорганами безбарьерным и удобным», — рассказала журналистам заместитель министра экономического развития Татьяна Илюшникова, — цифровая платформа МСП интегрирует возможности всех ведомств и институтов развития для поддержки предпринимателей и создаст равные возможности для ведения бизнеса. Государство должно помещаться у предпринимателя на ладони и стать доступным в одно касание».

Среди наиболее востребованных цифровых сервисов, которыми хотят пользоваться предприниматели, названо онлайн-взаимодействие с госорганами. По этому направлению респонденты особенно отметили, что удобно в формате online получать информацию с разъяснениями о блокировке счетов (9.07 балла по десятибалльной шкале), задолженностях перед госорганами с возможностью их при необходимости погасить (9.01 балла по десятибалльной шкале). Предпринимателям важно получать обратную связь от контрольно-надзорных органов по проводимым проверкам и имеющимся замечаниям. Этот пункт получил 9.01 балла из десяти возможных.

Для тех, кто планирует открыть бизнес, полезны такие сервисы как автоматическое уведомление гос. органов о начале деятельности (8.71 балл из десяти), online-регистрация компании (8.33 балла), дистанционное открытие счетов (8.32 балла).Далее по востребованности у предпринимателей назван блок, связанный с оптимизацией бизнес-процессов: получение информации по изменениям законодательства (8.66 балла из 10), электронный документооборот (8,45 балла), формирование online-отчетности (8,44 балла).

Доступ к онлайн финансовым мерам поддержки занял 4 место. На уровне 7,93 баллов по десятибалльной шкале оценен сервис подбора и получения льготных кредитов для бизнеса. Сервис подбора и получения льготных микрокредитов набрал 7,03 балла. Возможность в online-режиме подбирать и получать рыночные кредиты бизнес оценил на уровне 6.97 баллов. Также в равной мере предприниматели заинтересованы в построении образовательного пути и акселерации (в среднем 7 баллом из 10).

«Прямой диалог с бизнесом лежит в основе всей нашей работы. Все предложения, прежде чем стать решениями, должны обсуждаться с предпринимателями. И опрос — это только одна из форм коммуникации. Мы общаемся с предпринимателями на ежедневной основе. Этот подход я считаю самым эффективным и благодаря нему в цифровую экосистему будут включены только востребованные бизнесом сервисы. Для удобства и экономии времени предпринимателей сервисы будут проактивно подбираться системой в зависимости от этапа жизненного цикла компании. Мы стремимся к тому, чтобы предприниматели видели не государство, а инструменты поддержки», — отметил генеральный директор Корпорации МСП Александр Исаевич.

Опрос Минэкономразвития и Корпорации МСП (Группа ВЭБ.РФ) проходил в онлайн-формате с 11 февраля до 12 марта на сайте Корпорации.