Москва, , 19:56 — REGNUM Президент РФ Владимир Путин на совещании с руководством правительства поручил кабинету министров довести до логического завершения работу по созданию федерального регистра граждан, имеющих право на обеспечение лекарствами, медицинскими изделиями и специализированными продуктами лечебного питания на льготных условиях.

«Нужно чтобы этот регистр не формально, а реально бы заработал. Ожидаемый срок до конца года, и я прошу вас проконтролировать это и не затягивать с его созданием», — подчеркнул президент.

Регистр внедрен с 31 декабря 2020 года. На 5 апреля 2021 года в него загружены данные о 22,6 млн. льготополучателей. Пока выверяются данные информационных систем Пенсионного фонда и субъектов РФ, это будет делаться до конца мая 2021 г. Еще идет отладка взаимодействия Регистра с другими информационными системами, начата загрузка данных Пенсионного фонда о монетизации льгот. При этом еще не подключены к централизованным системам «Управление льготным лекарственным обеспечением» государственных информационных систем в сфере здравоохранения субъектов Российской Федерации» Республика Бурятия, Республика Крым, Камчатский, Приморский и Ставропольский края, Владимирская, Вологодская, Омская, Орловская, Свердловская, Тверская и Ульяновская области, Еврейская автономная область, Чукотский автономный округ. В Регистр должны быть погружены сведения о выписанных рецептах и отпущенных лекарствах, а также будут формироваться данные о текущей и прогнозной потребности для льготного лекарственного обеспечения. Незавершенность этих работ не позволяет приступить к комплексной оценке состояния льготного лекарственного обеспечения граждан. Ожидаемый срок завершения этих работ — конец 2021 г.

В целом проблема с получением льготных лекарств пока не решена. В рамках исполнения поручения президента Народный фронт опросил 1,5 тысячи льготников. Две трети из них сказали, что сталкивались с проблемами при реализации рецепта в аптеке. 62% из них не смогли сразу получить лекарство. 30% пожаловались, что им выдали меньшее количество препарата, чем было выписано в рецепте. Из-за заявительного характера формирования регистра есть риск, что часть пациентов не будет туда включена.

«Создание регистра — важный шаг в развитии системы льготного обеспечения льготников, в том числе людей с инвалидностью, необходимыми лекарственными препаратами. Сейчас наша общая задача — информирование граждан о существующих мерах поддержки, ведь большинство из них носит заявительный характер, то есть, если человек не знает о той или иной мере — он просто не сможет ей воспользоваться. Повышение уровня информированности — не панацея, но важный инструмент борьбы за свои права. Его применение поможет и в преодолении барьеров в получении лекарств, которые пока, к сожалению, имеют место быть, например, при отказе врача выписать рецепт, при сложностях с реализацией рецепта», считает председатель Координационного совета Общероссийского народного фронта по делам инвалидов Иван Бирюков.