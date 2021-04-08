Дамаск, , 19:55 — REGNUM Атаки Израиля по Сирии нацелены на поддержку террористических формирований, сообщает 8 апреля SANA.

Комментируя данные об атаке ракетных войск Израиля по сирийской территории, которые произошли в ночь на 8 апреля, МИД Сирии заявил:

«Упорство, с каким израильские оккупационные власти совершают террористические преступления, говорит, главным образом, об их стремлении оказать поддержку террористам и не допустить победы сирийской армии и её союзников над группировками «Исламское государство» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и «Джебхат ан-Нусра» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), а также другими террористами».

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, четверо военнослужащих Сирийской арабской армии получили ранения в ночь на 8 апреля в результате ракетной атаки Израиля со стороны Ливана.

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