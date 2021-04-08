Берлин, , 20:49 — REGNUM Американский предприниматель Илон Маск выразил недовольство по поводу того, что Германия из-за бюрократии тормозит строительство нового завода американских электрокаров Tesla, что, в свою очередь, мешает бороться с глобальным потеплением. Об этом сообщает Bloomberg.

Tesla не может закончить строительство нового завода рядом с Берлином из-за того, что административные органы Германии затянули процесс утверждения данного проекта. В связи с этим Маск заявил, что Германии необходимо ускорить рассмотрение проектов, которые потенциально борются с глобальным потеплением.

На заявление Маска быстро отреагировали министры. Так, министр экономики Германии Петер Альтмайер пообещал сотрудничать с Tesla и оказать необходимую для запуска предприятия помощь. В свою очередь, министр транспорта ФРГ Андреас Шойер обратился к правительству с требованием упростить процесс аккредитации предприятий и избавиться от бюрократии, которая мешает реализации инновационных идей.