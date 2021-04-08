Тамбов, 8 апреля, 2021, 18:57 — ИА Регнум. Тамбовская область занимает третье место в России по охвату вакцинацией от COVID-19 граждан старшего возраста, сообщили ИА REGNUM в областном управлении информационной политики. На их долю приходится более половины от всех прошедших иммунизацию.

Tambov.gov.ru Вакцинация в Тамбовской области

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Жители Тамбовской области активно участвуют в прививочной кампании против COVID-19, благодаря чему темпы вакцинации в регионе превышают среднероссийские значения. При этом медики уделяют первостепенное внимание иммунизации граждан из групп риска, в том числе людей старшего возраста.

Как отметили в управлении здравоохранения Тамбовской области, в настоящее время регион занимает третье место в России по охвату вакцинацией граждан старшего возраста. На их долю приходится более 56% от всех сделавших прививку, в то время как в среднем по стране этот показатель составляет чуть более 46%.

Медицинские специалисты отмечают высокий уровень сознательности граждан и грамотную организацию вакцинации маломобильных граждан на дому. Для этого в регионе действуют 76 мобильных медицинских бригад, которые привили в общей сложности уже полторы тысячи человек. При необходимости количество мобильных бригад будет увеличено.

По данным регионального оперативного штаба, на 7 апреля в Тамбовской области первый этап вакцинации против COVID-19 прошли 66 709 человек. Завершили вакцинацию, то есть двумя компонентами, 49 274 человека.