Нефтеюганский район, Югра, , 18:54 — REGNUM В Нефтеюганском районе Югры к ноябрю 2021 года построят приют для бездомных животных, рассчитанный на 300 постояльцев. Об этом доложила губернатору ХМАО Наталье Комаровой глава района Галина Лапковская.

Проект типовой, отметила глава района, стоимость объекта — 20 млн рублей. Приют будет построен в посёлке Сингапай, вокруг которого расположены 43 садовых товарищества, где брошенные собаки сбиваются в стаи и заходят в посёлок. Земельный участок для отлова и содержания собак выделен НКО «Хвостики».

На сегодня одна бездомная собака обходится бюджету Нефтеюганского района в 11 600 рублей, отметила Галина Лапковская. Кроме того, необходим приют для бездомных животных и в посёлке Салым. Там приют намереваются построить в 2022 году.