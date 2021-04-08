Москва, , 18:42 — REGNUM Временно исполняющим обязанности руководителя Ульяновской области назначен член КПРФ, участник программы подготовки кадрового управленческого резерва («школы губернаторов»), сенатор Алексей Русских. Он сменил на посту Сергея Морозов, который более 15 лет руководил регионом.

52-летний Алексей Русских назначен врио губернатором Ульяновской области указом президента Владимира Путина. В этом статусе он будет руководить регионом до проведения выборов губернатора, которые состоятся в сентябре 2021 года.

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Напомним, Алексей Русских является слушателем четвертого потока в так называемой «школе губернаторов». Речь идёт о программе подготовки кадрового управленческого резерва государственной службы, которая стартовала в июне 2017 года на базе Высшей школы государственного управления. Основу составили программы корпоративного университета Сбербанка, Московской школы управления «Сколково», РАНХиГС и Высшей школы экономики.

Как сообщало ИА REGNUM, сегодня, 8 апреля, 61-летний Сергей Морозов, который руководил регионом с декабря 2004 года, написал прошение президенту России о добровольной отставке. По его словам, он планирует участвовать в выборах в Госдуму.

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