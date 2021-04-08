Москва, 8 апреля 2021, 18:42 — REGNUM Временно исполняющим обязанности руководителя Ульяновской области назначен член КПРФ, участник программы подготовки кадрового управленческого резерва («школы губернаторов»), сенатор Алексей Русских. Он сменил на посту Сергея Морозов, который более 15 лет руководил регионом.
52-летний Алексей Русских назначен врио губернатором Ульяновской области указом президента Владимира Путина. В этом статусе он будет руководить регионом до проведения выборов губернатора, которые состоятся в сентябре 2021 года.
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Напомним, Алексей Русских является слушателем четвертого потока в так называемой «школе губернаторов». Речь идёт о программе подготовки кадрового управленческого резерва государственной службы, которая стартовала в июне 2017 года на базе Высшей школы государственного управления. Основу составили программы корпоративного университета Сбербанка, Московской школы управления «Сколково», РАНХиГС и Высшей школы экономики.
Справка ИА REGNUM. Алексей Юрьевич Русских родился 17 июля 1968 года в Ижевске (Удмуртия). Окончил машиностроительный факультет МГТУ им. Н. Э. Баумана (специальность «Инженер-электромеханик») и Академию народного хозяйства при правительстве России (специальность «Финансы и кредит»). Кандидат экономических наук.
После получения высшего образования преподавал на кафедре «Робототехнические системы и комплексы» МГТУ им. Н. Э. Баумана. С 1992 по 2007 годы занимал руководящие должности на различных предприятиях, в том числе работал заместителем директора Новосибирского металлургического комбината им. Кузьмина и заместителем руководителя ГУП Московской области по внедрению новых технологий, материалов и оборудования «Дорпрогресс».
В декабре 2007 года избран депутатом Государственной думы пятого созыва. Затем дважды (в 2011 и 2016 годах) переизбирался в нижнюю палату федерального парламента. С 17 сентября 2018 года является представителем Московской области в Совете Федерации, где работает заместителем председателя комитета по экономической политике. 8 апреля 2021 года назначен врио губернатора Ульяновской области.
Как сообщало ИА REGNUM, сегодня, 8 апреля, 61-летний Сергей Морозов, который руководил регионом с декабря 2004 года, написал прошение президенту России о добровольной отставке. По его словам, он планирует участвовать в выборах в Госдуму.
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